الارشيف / اخبار الخليج

وزير خارجية السودان: نزاعات الحدود يجب إنهائها بالمفاوضات وسنتوصل لحل مع الجوار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان: نزاعات الحدود يجب إنهائها بالمفاوضات وسنتوصل لحل مع الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين، إن نزاعات الحدود يجب أن تحل بالمفاوضات وسنتوصل إلى حل للخلافات مع دول الجوار. 

وأضاف وزير الخارجية السودانى فى تصريحات لفضائية "سكاى نيوز عربية": "حدودنا مرسمة مع أثيوبيا منذ 1903 ونحن نتفاوض لإعادة ترسيمها مما سيسمح بتحديدها بشكل واضح"، مشيرا إلى أن المناطق التي دخلها الجيش السوداني هي مناطق نعتبرها سودانية ونمارس عليها حقنا السيادي.

وتابع: "نلتزم بالقوانين والأعراف الدولية في ما يتعلق بحل النزاعات الخاصة بحدودنا مع إثيوبيا"، موضحا: "من حقنا في السودان أن نمارس حقنا السيادي على أراضينا".

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا