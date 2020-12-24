شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على محافظة فيفاء بجازان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت صحيفة “الرياض” على حسابها بموقع “تويتر” مقطع فيديو لهطول أمطار غزيرة على محافظة فيفاء بمنطقة جازان مساء اليوم. ويظهر المقطع هطول الأمطار في أنحاء متفرقة من المحافظة مصحوبة برياح وسماء غائمة.

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