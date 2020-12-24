شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحدد عقوبة تعمد إتلاف أو سرقة الخطوط الحديدية ومرافقها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن النقل البري عبر الخطوط الحديدية، يحظى بحماية جزائية ضد أي عبث أو سرقة أو تعمد إتلاف للخطوط الحديدية أو أي من تجهيزاتها ومرافقها.

وأضافت النيابة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك يشمل المحطات وورش الصيانة المتحركة أو الثابته ومحطات تزويد القطار بالوقود وساحات مناورات القطارات ومواقف القطارات والعربات.

وأضافت النيابة العامة أنه يحظر قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك.

وتصل عقوبة ذلك السجن مدة تصل إلى سنتين، أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.