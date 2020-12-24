شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط وافدَّين تورطا في إيواء عمال منزلية هاربة بحي اليرموك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنتشرطة منطقة الرياض، من القبض على وافدين من الجنسية الهندية تورطا في إيواء عمالة منزلية هاربة من الكفيل داخل شقة سكنية في حي اليرموك.

وأوضح “سناب الداخلية” أن الوافدين يقومان بتأجير العاملات لدى الغير بمقابل مالي، حيث ضُبط في الشقة 7 وافدات متغيبات عن العمل.

وأكد “سناب الداخلية” أنه جرى إيقاف جميع المقبوض عليهم، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.