«تحالف دعم الشرعية» يستهدف مركبات تابعة لمليشيا الحوثي (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو لتحالف دعم الشرعية في اليمن لعملية استهداف عناصر ومركبات لميليشيات الحوثيين في اليمن. وأظهر المقطع الذي نشرته قناة “الإخبارية” لحظة استهداف طائرات التحالف لعناصر وعربات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وذلك ضمن عمليات إسناد الجيش الوطني اليمني في مأرب والجوف. ويواصل التحالف عملياته العسكرية ضد العناصر الإرهابية في اليمن، لدعم الشرعية في البلاد في مواجهة الميليشيات المدعومة من إيران.

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