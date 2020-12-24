الصحة المصرية تزف خبراً ساراً بشأن بروتوكول علاج كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

زفّ الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة كورونا، خبراً ساراً للمصريين، مؤكداً أن بلاده تقوم حاليا، بتصنيع بروتوكول علاج كورونا، بنسبة 100%.



ونقلت بوابة "أخبار اليوم" المصرية، ظهر اليوم الخميس، عن حسام حسني أن وزارة الصحة المصرية قامت بعمل عدد من الأوراق البحثية كدول العالم المتقدم حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقوم بتصنيع بروتوكول علاج كورونا، بنسبة 100 %.

وجاءت تصريحات حسني جاءت مؤتمر صحفي، اليوم، للإعلان عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا، ودور وزارة الصحة في توفير الأدوية خلال عام الجائحة، مؤكدا أن اللجنة تعمل ليل نهار لخدمة المصريين في توفير العلاج.

ومن جهته، أوضح الدكتور إيهاب كمال، عضو اللجنة العلمية المصرية لمكافحة فيروس كورونا، أن بروتوكول علاج كورونا دليل على نجاح مصر في مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن الشركات الوطنية ساهمت إلى حد كبير في توفير أدوية البروتوكول للمواطنين.

وكانت مصر قد سجلت، أمس الأربعاء، أعلى معدل إصابات منذ إعلانها الدخول في الموجة الثانية من الوباء. وأعلنت الصحة المصرية تسجيل 911 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و42 حالة وفاة.