وقال التحالف في بيان له نشرته قناة "الإخبارية" الرسمية إن الألغام إيرانية الصنع من نوع "صدف"، وتم اكتشافها خلال الـ24 ساعة الماضية، دون مزيد من التفاصيل حول مواقع العثور عليها.
وأضاف التحالف أنه بذلك يكون قد دمر 175 لغماً بحرياً "زرعتها الميليشيات الحوثية عشوائياً في اليمن".
ووفق قناة "العربية"، أكد التحالف أن "زراعة الألغام البحرية تهديد خطير للملاحة والتجارة العالمية".
ولم تعلق "أنصار الله" حول ما أورده التحالف في بيانه حتى الساعة (15:00 توقيت غرينتش).
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعلن تدمير 4 ألغام بحرية زرعتها "أنصار الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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