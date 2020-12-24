أمير عبد اللهيان: نتنياهو بلغ نهايته ولا مستقبل للصهاينة بالمنطقة

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وأكد عبد اللهيان لضيوفه أن بلاده تعرف دولة واحدة وهي فلسطين، وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أن كتلة "المقاومة ودعم تحرير القدس" تعد من أكبر الكتل البرلمانية الإيرانية، والتي تحظى بإمكانية جيدة لدعم تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.
ووصف أمير عبداللهيان تطبيع العلاقات مع إسرائيل بـ"مسرحية مثيرة للسخرية ومجرد فقاعة"، قائلا:
إن النتيجة الوحيدة لتمهيد السبيل أمام الصهاينة للتغلغل في المنطقة هي تصعيد زعزعة الأمن فيها وهو ما من شأنه أن يضر بالجميع.
ومن جانبها، أشارا القدومي وأبو شريف إلى مواقف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي زيادة نخالة، اللذان وصفا اللواء قاسم سليماني بأنه "شهيد القدس" وأشادا بدوره وإيران في دعم الشعب الفلسطيني.
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