تصريحات المشري جاءت في كلمة بمناسبة الذكرى الـ69 لاستقلال ليبيا، والتي أكد فيها أن عيد الاستقلال فرصة للشعب الليبي ومسؤوليه لتغليب صوت العقل، وأن يسعوا إلى التوافق ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار بحسب بوابة أفريقيا الإخبارية.
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وأشار رئيس مجلس الدولة الليبي إلى أن "الصراع انتقل من ميدان الحرب إلى ميدان السياسة عقب تأسيس هيئة الأمم المتحدة، حيث أقرت اللجنة السياسية مشروع قانون الاستقلال بأغلبية خمسين صوتا، وامتناع ثمانية دول عن التصويت، وبهذا حصل الليبيون على استقلالهم بمباركة أغلب دول العالم وتخلصوا من فترة الاحتلال البغيضة".
وشدد قائلا: "إننَا في ليبيا لن ننسى الدول التي وقفت معنا للسعي إلى استقلالنا، ولن ننسى من وقف ضد استقرارنا" مضيفا "أيَادينا ممدودة لإخواننا بربوع البلاد، للسعي إلى توافق يقضي على ما نمر به من انقسام وأضاف لزاما علينا أن نتمسَّك بوحدة دولتنا واستقلالها وحريتها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الدولة الليبي: من عطل استقلالنا عام 1951 يحاول منع استقرارنا الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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