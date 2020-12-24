وصول البطل العالمي "بيغ رامي" إلى مصر... فيديو وصور

أفادت شركة "مصر للطيران"، مساء اليوم الخميس، بأن "بيغ رامي" وصل إلى القاهرة، على متن رحلة مصر للطيران، قادما من نيويورك، في وقت حرص ميناء القاهرة الجوي على تزيين مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، الذي شهد احتفالية خاصة لاستقبال مستر أولمبياد "بيغ رامي"، فور وصوله للقاهرة.

وسادت أجواء احتفالية في مطار القاهرة، وذلك بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة، كما عرضت شركة الميناء لقطات لـ"بيغ رامي" عبر الشاشات المنتشرة في المطار.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستنظم استقبالا رسميا لبيغ رامي لحصوله لأول مرة في تاريخ مصر والعرب على بطولة "مستر أولمبيا 2020"، الأشهر عالميا في لعبة كمال الأجسام.

وأوضحت أنه سيكون هناك حفل كبير له واستقباله بشكل رسمي في مطار القاهرة.

ولأول مرة في تاريخ مصر والعرب انتزع ممدوح السبيعي الشهير بـ بيغ رامي، الأحد، لقب "مستر أولمبيا" من الأمريكي براندون كاري الفائز بنفس اللقب العام الماضي 2019 والأمريكي فيل هيث الذي استأثر باللقب لسبع سنوات متتالية.

وأثار فوز بيغ رامي المولود عام 1984 بالبطولة الأكبر للعبة عالميا، حالة من الفرح بين المصريين الذين يهوى الكثير منهم رياضة كمال الأجسام.

وكاد فيروس كورونا أن يبعد البطل المصري عن المشاركة في البطولة، حيث أصيب في أكتوبر/تشرين الأول بالفيروس، ليفقد فرصة التأهل الرسمي إلى مستر أولمبيا، قبل أن يتلقى دعوة خاصة للمشاركة بعد تعافيه في 22 من الشهر ذاته، ليحقق المركز الأول في البطولة التي حصل قبل 3 أعوام على المركز الثاني فيها.

بيغ رامي الذي يلعب في الوزن المفتوح، حصل كمكافأة لفوزه باللقب على مبلغ 400 ألف دولار أي ما يزيد عن 6 ملايين جنيه مصري.

ونافس بيغ رامي لأول مرة في مستر أولمبيا عام 2013 وحصل على المركز الثامن، ثم حصد المركز السابع في المسابقة ذاتها عام 2014، وحصل على المركز الخامس فيها عام 2015.

وفي عام 2016 حصل بيج رامي على المركز الرابع بمستر أولمبيا، ليحقق في العام التالي المركز الثاني في البطولة، قبل أن يحل سادسا في 2018.