قلق في لبنان... هل نقل الرئيس إلى المستشفى بعد تدهور صحته

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وجاء في المنشور المتداول أن معلومات لشبكة "إل بي سي" أفادت بنقل الرئيس ميشال عون (85 عاما) إلى مستشفى أوتيل ديو بعد تدهور صحته، وهو منشور ظهر قبل أسبوعين تقريبا على منصتي "فيسبوك" و"تويتر"، لكنه غير صحيح تماما.

لم تصدر أي إفادة بهذا الشأن من أي جهة ذات مصدقية في لبنان، سواء على المستوى الرسمي أو الإعلامي، كما يبدو أن الرئيس عون يمارس مهام وظيفته بشكل طبيعي جدا في مقر عمله.

فعلى سبيل المثال، استقبل عون رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يوم الأربعاء، لاستعراض مهام تشكيل الحكومة الجديدة وعدد من الملفات التي تضغط على اقتصاد البلاد.

والأهم من ذلك، أن شبكة "إل بي سي" نفسها نفت هذا الخبر، وقالت في بيان لها إن الخبر المنسوب إليها ويتحدث عن نقل رئيس لبنان إلى المستشفى "غير صحيح".