شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تستقبل أول دفعة من لقاح "فايزر بيونتيك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية عن وصول أول دفعة من لقاح "فايزر بيونتيك" المُضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 عبر مطار مسقط الدولى تتضمن 15 ألفًا و600 جرعة، بحسب صحيفة " البيان"، فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى بحلول شهر يناير المُقبل، ولقاح بيونتك، الذى تم تطويره مع شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، مصرح باستخدامه فى أكثر من 45 دولة. وأظهرت نتائج تجارب واسعة لهذا اللقاح فاعلية بنسبة 95%.

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