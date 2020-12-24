وزير الإعلام اليمنى يحذر من مخطط حوثى إيرانى لإحداث تغيير ديموغرافى فى بلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى من مخطط (حوثي إيراني) لإحداث تغييرات ديموغرافية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، وقال الإرياني - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس "إن مليشيا الحوثي بدعم وتخطيط إيراني تواصل مخطط حوثنة اليمن عبر محاولة إحداث تغييرات ديموغرافية في التركيبة السكانية والسياسية والاجتماعية، بعد رفض اليمنيين لمشروعها الطائفي وفشلها في السيطرة على البلد وتركيع المواطنين بالقوة والسلاح والإرهاب المنظم".
وأضاف: "أن هذا المخطط يؤكد مضي مليشيا الحوثي في محاولة فرض مشروعها الانقلابي، ومحاولة كسب الوقت لاستكمال تأسيس جيش عقائدي مرجعيته طهران، وبناء حزام طائفي حول العاصمة صنعاء، والتغلغل في اليمن والمجتمع والترويج لفكرها الإرهابي وطقوسها المذهبية المستوردة من إيران".
وأكد أن هذا المخطط يعكس فداحة التهاون مع الخطر الذي تمثله مليشيا الحوثي والثمن الذي يدفعه اليمن في ظل صمت المجتمع الدولي، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الإيراني وأداته الحوثية، والدفاع عن هوية اليمن وحاضر مستقبل اليمنيين .
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