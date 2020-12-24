شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة "الدستورى الحر" بتونس: الجمعيات المشبوهة فى البلاد تقودها جماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت رئيسة حزب الدستورى الحر التونسى، عبير موسى، سياسة حركة "النهضة" الإخوانية، ورئيسها راشد الغنوشي في البلاد، مؤكدة على أن الجمعيات المشبوهة في البلاد تقودها جماعة الإخوان، التي تسعى إلى تغيير ثقافة البلاد، والدفع بها نحو التطرف والعنف. وقالت موسي - خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر البرلمان التونسي، اليوم الخميس - إن الحركة تمثل غطاءً للتطرف، ولا تؤمن بنبذ العنف، مضيفة أن "العديد من الأذرع الإعلامية تساهم في التعتيم على الشعب التونسي ولابد من مواجهة هذه التيارات التي تغالط المواطن".

واستعرضت رئيسة الحزب الدستوري الحر مشروع ميثاق سياسي للأحزاب، يهدف إلى إرساء دولة مدنية لا مكان فيها إلى جماعة الإخوان، قائلة : "حليفنا الحقيقي والأساسي هو الشعب التونسي".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة "الدستورى الحر" بتونس: الجمعيات المشبوهة فى البلاد تقودها جماعة الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.