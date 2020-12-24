شكرا لقرائتكم خبر عن تونس توقف 97 مهاجرًا غير شرعى بينهم أطفال بسواحل صفاقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم/الخميس/، أن قوات خفر السواحل، أوقفت 97 مهاجرًا غير شرعي من بينهم 4 أطفال بسواحل مدينة صفاقس جنوب تونس. وأوضح الوزارة - في بيان اليوم - أن المهاجرين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، وكانوا يعتزمون الهجرة نحو السواحل الأوروبية.

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