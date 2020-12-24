الكويت... القبض على شخصين إثر شجار ومحاولة دهس... فيديو

وأكدت الوزارة في بيان أنه "بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن محاولة قائد مركبة دهس أحد الأشخاص، أنه فور تداول المقطع قامت الأجهزة المعنية بالتعامل والوصول للأشخاص، الذين ظهروا فيه حيث تبين أنهم مواطنين وقد تم استدعاؤهم وحجز المركبة واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة بحقه".

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أحد الأشخاص وهو يحاول الاعتداء على سائق سيارة من نوع "رانج روفر" بعصا غليظة، قبل أن يحاول السائق دهسه، لكن المعتدي لاذ بالفرار.

ووفق حساب جرائم ومحاكم الإخباري على تويتر، فإن المتهمَيْن أنكرا مضمون الفيديو، وقالا إن الأمر مجرد دعابة، إلا أنه تم تسجيل قضية ضدهما من قبل الشرطة.