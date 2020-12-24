تفاصيل مثيرة حول قضية الأطفال المتهمين بالتواصل مع "داعش" في الكويت

وأفادت صحيفة "القبس" المحلية، نقلا عن مصادر، أن نتائج التحقيقات الأولية مع القصر الستة، أكدت أن أحد هؤلاء المتهمين ابن نائب سابق، وهو أول من تواصل معه عناصر "داعش" عن طريق إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة“.

وأضافت أن أعضاء التنظيم طلبوا من الأحداث استهداف دور عبادة ومجمعات تجارية في ليلة رأس السنة، من خلال الأسلحة النارية التي ضبطت بحوزتهم أثناء مداهمة منازلهم من قبل أمن الدولة.

في غضون ذلك، أمر ثامر العلي، وزير الداخلية الكويتي، بنشر القوات الخاصة في شوارع الكويت، اعتبارا من مساء اليوم الخميس.

وبحسب "الرأي" الكويتية، فقد أكد العلي أن نشر القوات الخاصة بكامل عتادها كدوريات راجلة في المجمعات والمولات هو خطوة تستهدف فرض الانضباط والالتزام بالقانون.

يذكر أن قوات الأمن الكويتية، تمكن أمس الأربعاء، من توقيف 6 كويتيين قصّر، على تواصل مع تنظيم "داعش".

ووفقا لصحيفة "القبس" المحلية، فإن جهاز أمن الدولة أكد أن الأطفال الستة "غرر بهم لاعتناق الفكر الداعشي، وعُثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية، وجرت مصادرة أجهزة حواسيب عدة، تحتوي على مراسلات، وتنسيق مع التنظيم الإرهابي".

كما أضافت الصحيفة أن جهاز أمن الدولة داهم أحد المنازل في منطقة الأحمدي، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وألقى القبض على حدث يتواصل مع التنظيم الإرهابي منذ فترة، وجرت إحالته إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.

واعترف الطفل خلال التحقيق معه بأن شخصًا تواصل معه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة، وتعمد الانضمام إلى فريقه خلال اللعبة، وعقب مرور أسبوع تواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي، وطالبه باعتناق الفكر الداعشي، ومن ثم أقنعه بذلك، مضيفا أن الأخير طالبه برسم أعلام "داعش" داخل غرفته الخاصة بمنزل أسرته، على أن يرسل له دعما ماليا لتجنيد بقية أصدقائه.

وكشفت المصادر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف بقية المتهمين، وأحالتهم جميعًا إلى جهة الاختصاص، ولا تزال التحقيقات جارية.