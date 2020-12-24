بحضور ولي عهد البحرين... رسالة من الأمير محمد بن سلمان إلى المنامة

جاءت رسالة الأمير محمد بن سلمان، خلال انعقاد الاجتماع الأولي لمجلس التنسيق السعودي البحريني عبر تقنية الاتصال المرئي الذي نقلت تفاصيله وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأصدر المجلس عقب الاجتماع بيانا مشتركا جاء فيه: "في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة بينهما، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تم عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني".

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وأوضح المجلس أنه حضر اللقاء ولي العهد السعودي ونظيره البحريني، ومن الجانب السعودي كل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

وحضر من الجانب البحريني، وزير الداخلية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون الشباب والرياضة، ووزير الخارجية، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير المواصلات والاتصالات، ورئيس ديوان رئيس الوزراء الامين العام لمجلس الوزراء.

وخلال الجلسة وجه ولي العهد السعودي، رسالة إلى البحرين، جاء فيها: "نؤكد على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من حرص واهتمام بالغ بتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية".

وتابع الأمير محمد بن سلمان بقوله "كما أكدا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة ترتكز على دعائم تاريخية راسخة وسيستمر البلدان بإذن الله على هذا النهج للتأسيس لمستقبل زاهر يتحقق فيه مزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين الشقيقين".

وأقر الاجتماع الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية، التي جاءت على النحو التالي:

- لجنة التنسيق السياسي.

- لجنة التنسيق الأمني.

- لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة.

- لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية.

ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى اجتماعات المجلس القادمة التي سيتم خلالها وضع الرؤية المشتركة، لتعزيز العلاقات وتعميقها بين البلدين في جميع المجالات، بما يحقق ما تصبو إليه القيادتان السعودية والبحرينية من تعزيز للأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين.