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خبير: ضغوط أمريكية وخلافات داخلية تحول دون تشكيل الحكومة اللبنانية

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© AP Photo / Hussein Malla

وأوضح أبو زيد لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الخميس، أن من بين تلك المشاكل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على لبنان، لعدم تشكيل الحكومة حتى تقبل بترسيم الحدود مع إسرائيل، إضافة إلى الخلافات الداخلية بين الأحزاب السياسية، حيث إن كل فريق يحاول التمسك بحصته.

وأفاد سركيس أبو زيد أن هذا الأمر يدل علي أن هذه الطبقة السياسية عاجزة عن إيجاد الحلول لإخراج لبنان من أزماته، لافتا إلي أن"حدود الشراكة والتعاون بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في تشكيل الوزارة تبدو غير واضحة، والتطورات الإقليمية والدولية ربما تنعكس أيضا على الساحة اللبنانية، لأن كل فريق يحاول الاستقواء بالمتغيرات الدولية ليعزز وضعه الداخلي.

وأوضح المحلل السياسي اللبناني أن هناك حالة من عدم شعور الطبقة السياسية اللبنانية بالمسؤولية إزاء أزمات البلاد الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يعيق إيجاد مخارج فعلية للأزمة كما يعيق الحصول على مساعدات دولية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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