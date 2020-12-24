الكويت تعلن إغلاق دور العبادة المسيحية حتى 10 يناير للحد من انتشار كورونا

وأوضح المجلس - في بيان صحفي عقب اجتماعه اليوم برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أنه تم تكليف وزارة الداخلية بتنفيذ ما جاء بالقرار.



ودعا كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية، وعدم التجمع، والتباعد الجسدي بكافة المناسبات الخاصة، والأعياد الدينية وغيرها؛ حفاظًا على صحة الفرد والمجتمع، وللحد من زيادة معدل الإصابة بالفيروس ومنع انتشاره.