شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن إغلاق دور العبادة المسيحية حتى 10 يناير للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الوزراء الكويتى إغلاق دور العبادة المسيحية ومنع التجمعات خلال الاحتفال بالأعياد الدينية في الأماكن العامة؛ اعتبارًا من اليوم /الخميس/ وحتى يوم الأحد الموافق 10 يناير المقبل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة "القبس".
وأوضح المجلس - في بيان صحفي عقب اجتماعه اليوم برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أنه تم تكليف وزارة الداخلية بتنفيذ ما جاء بالقرار.
ودعا كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية، وعدم التجمع، والتباعد الجسدي بكافة المناسبات الخاصة، والأعياد الدينية وغيرها؛ حفاظًا على صحة الفرد والمجتمع، وللحد من زيادة معدل الإصابة بالفيروس ومنع انتشاره.
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