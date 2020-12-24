تأييد عربى لمرشحة البحرين لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس الوزاري العربي للسياحة بالإجماع على طلب مملكة البحرين بدعم ترشيحها، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار لتولي منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة في شهر يناير 2021، نظرا لماتتمتع به من خبرات طويلة ومكانة دولية رفيعة اكتسبتها خلال فترة عملها وزيرة للثقافة والإعلام ورئيسة لهيئة البحرين للثقافة والآثار .

وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر ،في تصريح لها اليوم "الخميس " إن وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين زايد بن راشد الزياني ، تقدم بطلب إلى وزراء السياحة العرب خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة" افتراضيا" عن بعد ،بالمنامة أمس الأربعاء بالترحيب ودعم ترشيح الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار لتولي منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية .



وأضافت أن الوزير زايد بن راشد الزياني ،رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للسياحة، عرض فيلما قصيرا لما حققته المرشحة من انجازات متميزة في مجالات ترويج السياحة وحماية الآثار والتراث ودعم الثقافة والفنون والآداب بمملكة البحرين .



وأشارت "الظاهر" إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية كانت قد تلقت خطابا من وزير خارجية مملكة البحرين دكتور عبداللطيف بن راشد الزياني يطلب فيه دعم الدول العربية لترشيح الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار لتولي منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة فى شهر يناير 2021، نظرا لماتتمتع به من خبرات طويلة ومكانة دولية رفيعة اكتسبتها خلال فترة عملها وزيرة للثقافة والإعلام ورئيسة لهيئة البحرين للثقافة والآثار .

