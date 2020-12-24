شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان: السعودية والبحرين تعملان للمحافظة على مصالحهما وأمنهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى: إن علاقتنا مع البحرين عميقة ومتينة وممتدة لسنين طويلة، منوها بالتنسيق الوثيق مع المنامة في القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف ولى العهدي السعودي خلال لقاء عبر تقنية الفيديو مع نظيره البحرينى، إن السعودية والبحرين تنسقان لمواجهة التحديات التى تواجه المنطقة، مشددا على أن السعودية والبحرين تعملان للمحافظة على مصالحهما وأمنهما واستقرارهما.