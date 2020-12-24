شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تسجل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 198 ألفًا و435 إصابة. وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس، أنه تم تسجيل حالتين وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 647 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1495 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 174 ألفًا و479 حالات.



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