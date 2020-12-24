«الصحة»: نعمل على جدولة المتقدمين لتلقي لقاح كورونا في جدة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة أنه يتم العمل على جدولة المتقدمين لتلقي لقاح فيروس كورونا في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة, ووفقاً لـ” الإخبارية” ، أوضحت الوزارة أنه تم رصد الانخفاض المستمر لحالات الإصابة بفيروس كورونا. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تدشين مركز للقاحات فيروس كورونا المستجد، في محافظة جدة. وأكدت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم تطعيم أول مواطن ومواطنة ومقيم بلقاح كورونا (كوفيد-19).

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