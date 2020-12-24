شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: تدشين مراكز للقاحات كورونا في جميع مناطق المملكة قريباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : دعا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الخميس الجميع من مواطنين ومقيمين للتسجيل في تطبيق ” صحتي ” للحصول على لقاح كورونا . وقال الربيعة في تغريدة على حسابه بتويتر : ” ولله الحمد تم تدشين ثاني مركز للقاحات كورونا (كوفيد-١٩) في المملكة بمحافظة جدة. “ وأضاف الربيعة : ” سيتم قريبًا بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة. “ واختتم تغريدته قائلاً : “أدعو الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.”

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