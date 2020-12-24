شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع: هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من الجمعة إلى الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس ، استمرار هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من غد الجمعة إلى الاثنين المقبل. وأوضح المركز أن الأمطار المتوقعة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، وغزيرة في بعض المناطق، يصحبها أتربة مثارة ورياح نشطة في بعض المناطق، وضباب في أخرى. ونشر المركز جدولاً يوضح تفاصيل هذه الأمطار، داعياً إلى متابعة تقارير الطقس اليومية عبر صفحة “الإنذار المبكر” للاطلاع على التفاصيل والمستجدات.

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