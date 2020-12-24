شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: العرب لم يسددوا إلا 40 % من ميزانية جامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن وكالة الأمم المتحدة للاجئين "الأونروا" لا تستطيع دفع مرتبات موظفيها، بسبب حصار إدارة ترمب، قائلا: "وصلنى خطاب من رئيس الأونروا بيقول إنه مش قادر يسدد مرتبات الموظفين"، وأضاف: "تم تسديد 40% فقط من ميزانية الجامعة العربية، وإزاى يطلع لاعب كرة مبيفكش الخط يقول الماتش زى جامعة الدول العربية لا تحل ولا تربط".

وطالب أبو الغيط، فى ندوة الوطن العربى وتحديات المستقبل، التى نظمها معهد البحوث العربية التابع للألكسو، أن إدارة ترامب اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل وتغادر الآن بعد أن ألحقت بنا ضرر كبير، ويبقى التنمر التركى والإيرانى معنا، موضحًا أن إيران لديها برنامج نووى يجب تقييده، لأنه له أخطار ليس لها حدود، قائلا: "تقول لى دى قوة إسلامية وهذا خطأ جسيم، هى قنبلة إيرانية تهدد الإقليم، هى قنبلة باكستانية معمولة عشان الهند، دى حقائق، وأن يكون هناك قنبلة عربية هذا سوف يأخذ العالم العربى لحرب ضروس".

وأوضح أبو الغيط، قائلا:" العرب مطلوب منهم حسم القضية الفلسطينية، لأن الوصول إلى الدولة الفلسطينية سوف يجعل الإقليم ينطلق اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا: "قابلت كيسنجر 2016 بالأمم المتحدة على عشاء، وقال لى أنتم يا مسلمين بتفكرونى بالمسيحية فى أوروبا عام 1500 حرب الثلاثين سنة، أنتم لا تحتاجون لحرب لكن مواجهة الأصولية"، وأضاف: "كيف نترك سوريا هكذا 10 ملايين لاجىء مع نزيف مقدر بتريليون دولار".