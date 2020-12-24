شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أردنى يرجح وجود السلالة الجديدة من كورونا فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رجح مسؤول ملف كورونا بالأردن، وجود السلالة الجديدة من فيروس كورونا فى البلاد قائلا: "السلالة الجديدة قد تكون موجود في البلاد".، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس، تسجيل 2091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد إجمالى الإصابات إلى 281 ألفًا و983 إصابة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، - أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 252 ألفًا و158 حالة تعافى بعد تسجيل 2902 حالة إضافية، كما سجلت 25 وفاة لترتفع الوفيات إلى 3652 حالة.