شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الجزائر يهنئ ”الخليج 365”: تقديرا لدوره فى خدمة قضايا المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محند صالح لعجوزى سفير الجزائر بالقاهرة بالتهنئة إلى رئيس تحرير موقع وصحيفة ”الخليج 365” الكاتب الصحفى خالد صلاح بمناسبة حصول المؤسسة على جائزة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية من نادى دبى للصحافة.

وعبر السفير فى برقيته لرئيس التحرير عن أخلص التهانى بحصول ”الخليج 365” على هذه الجائزة، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتى تقديرا لاحترافية الخليج 365 العالية ورؤيته المستنيرة واهتمامه الكبير بتغطية قضايا الامة العربية، بما يجعله أحد أكبر المنصات الإعلامية فى مصر والمنطقة بأكملها.

وأضاف السفير فى برقيته، أن هذه الجائزة تعد تعبيراً عن إنجازات المؤسسة فى مجال الصحافة الإلكترونية، وقدرتها على تحقيق السبق المهنى والوصول إلى المتلقى فى أسرع وقت ممكن.





وأشاد السفير محند صالح بدور هيئة التحرير وكافة العاملين بالصحيفة بتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق الذى حققته ”الخليج 365”.