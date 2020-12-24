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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الجزائر يهنئ ”الخليج 365”: تقديرا لدوره فى خدمة قضايا المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محند صالح لعجوزى سفير الجزائر بالقاهرة بالتهنئة إلى رئيس تحرير موقع وصحيفة ”الخليج 365” الكاتب الصحفى خالد صلاح بمناسبة حصول المؤسسة على جائزة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية من نادى دبى للصحافة.
وعبر السفير فى برقيته لرئيس التحرير عن أخلص التهانى بحصول ”الخليج 365” على هذه الجائزة، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتى تقديرا لاحترافية الخليج 365 العالية ورؤيته المستنيرة واهتمامه الكبير بتغطية قضايا الامة العربية، بما يجعله أحد أكبر المنصات الإعلامية فى مصر والمنطقة بأكملها.
وأضاف السفير فى برقيته، أن هذه الجائزة تعد تعبيراً عن إنجازات المؤسسة فى مجال الصحافة الإلكترونية، وقدرتها على تحقيق السبق المهنى والوصول إلى المتلقى فى أسرع وقت ممكن.
وأشاد السفير محند صالح بدور هيئة التحرير وكافة العاملين بالصحيفة بتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق الذى حققته ”الخليج 365”.
وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365.
جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.
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