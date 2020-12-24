شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المستوطنون، اليوم الخميس، اقتحاماتهم باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن 90 مستوطنا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة .

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال وفرت الحماية للمستوطنين، بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة، وتنفيذهم الجولات الاستفزازية في باحات "الأقصى"، وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة .