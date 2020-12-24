شكرا لقرائتكم خبر عن قاض يأمر بسجن السياسى وقطب الإعلام التونسى نبيل القروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم محكمة القطب القضائى فى تونس إن قاضيا أمر اليوم الخميس، بسجن قطب الإعلام نبيل القروى بشبهة الفساد المالي.

والقروي هو رئيس حزب قلب تونس ثاني أكبر حزب في البرلمان وسبق له الترشح لانتخابات الرئاسة.

يذكر أن رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروى، قال إن إيقاف "الحرب" بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس حركة "تحيا تونس" يوسف الشاهد، واجب وطنى فى ما تشهده البلاد من أوضاع متأزمة.

وأضاف المرشح الرئاسى السابق، في تصريحات، أنه والشاهد من نفس العائلة، وأنهما من أبناء الباجى قائد السبسى الرئيس التونسى السابق الذى توفى العام الماضي.

وأشار القروى إلى أنه من بادر بالتوجه نحو رئيس حركة "تحيا تونس" لإنهاء الخلاف بينهما من أجل تقريب العائلة "الوسطية الحداثية'' التي تنتمي إليها حزبي "قلب" و"تحيا" تونس، مشددا على ضرورة التخفيف من حدة التوترات على الساحة السياسية.