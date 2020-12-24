وزير الصحة الكويتى: لم نكتشف سلالات جديدة لفيروس كورونا حتى الآن فى البلاد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، عدم اكتشاف أي سلالات جديدة لفيروس "كورونا" حتى الآن في البلاد، جاء ذلك عقب تدشين حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" فى الكويت، بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وقال الشيخ باسل الصباح - في تصريح للصحفيين اليوم /الخميس/ - "إن الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن سلالات جديدة، لم تصلنا من الجهات الرسمية بشكل واضح حول ماهية الفيروس أو الجين الخاص به حتى يتم التعامل معه"، لافتا إلى أنهم بانتظار المنظمات الدولية لإخطارهم بما هو موجود في بريطانيا، وجنوب إفريقيا، والدنمارك وأستراليا.

وأضاف أن جميع الطواقم الطبية الفنية قامت بمجهودات كبيرة لتجهيز موقع التطعيمات، وأيضا استقبال الطعوم، وأوضح وزير الصحة الكويتي، أنه تم التعاقد مع أكثر من شركة منتجة للطعوم، وجار دراسة الطعوم الجديدة التي ما زالت تحت التطوير ولم يتم اعتمادها، لافتا إلى أنه سيكون هناك فريق مختص في الوزارة لدراسة تلك الطعوم والاطلاع على الدراسات حولها واختيار طعوم جديدة مستقبلا.

وشدد على أن الوباء لن ينحسر إلا بوجود المناعة المجتمعية، التي لن يتحصل عليها إلا من خلال التطعيم، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية؛ لحسر الوباء والقضاء عليه.

ودعا وزير الصحة الكويتي جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الطعوم، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، لافتا إلى أن الأولوية ستكون لكبار السن فوق 65 عاما، والعاملين في الصفوف الأمامية من وزارات الصحة والدفاع والجيش.