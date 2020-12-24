مصر: نصنع أدوية كورونا بنسبة 100% 

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" المصرية، ظهر اليوم الخميس، عن حسام حسني أن وزارة الصحة المصرية قامت بعمل عدد من الأوراق البحثية كدول العالم المتقدم حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقوم بتصنيع بروتوكول علاج كورونا، بنسبة 100 %.
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ومن جهته، أوضح الدكتور إيهاب كمال، عضو اللجنة العلمية المصرية لمكافحة فيروس كورونا، أن بروتوكول علاج كورونا دليل على نجاح مصر في مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن الشركات الوطنية ساهمت إلى حد كبير في توفير أدوية البروتوكول للمواطنين.
وكانت مصر قد سجلت، أمس الأربعاء، أعلى معدل إصابات منذ إعلانها الدخول في الموجة الثانية من الوباء. وأعلنت الصحة المصرية تسجيل 911 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و42 حالة وفاة.
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