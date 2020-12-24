للمنافسة على رئاسة الحكومة الإسرائيلية... عضو كنيست ينشق عن حزبه ويعلن تأسيس حزب جديد

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الخميس، بأن عوفير شيلح، رئيس لجنة مراقبة الدولة في الكنيست عضو حزب "يش عتيد"، قد أعلن انسحابه عن حزبه وتأسيس حزب سياسي جديد في إسرائيل.

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وكان عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، جدعون ساعر، قد أعلن قبل أسبوع انشقاقه عن الحزب، وتأسيس حزب جديد، تحت اسم "أمل جديد- وحدة لإسرائيل"، حيث تمكن من تقليص الفارق بين حزبه هذا والليكود، بحسب آخريات استطلاعات الرأي.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فقد أكد الاستطلاع أن هذا التقدم الذي يحرزه "ساعر" يزيد من فرص إقامة حكومة إسرائيلية جديدة بدون حزب الليكود.

ما يعزز هذا الاحتمال هو أن تقسيم التكتلات السياسية يؤكد أن التكتل الرافض لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يقوى ويحصل على 65 مقعدا (أمل جديد، يش عتيد، القائمة المشتركة، يسرائيل بيتنو، أزرق أبيض وميرتس)، في حين أن نتنياهو وأحزاب "الحريديم" يحصلون على 40 مقعدا، ونفتالي بينيت 15 مقعدا.

وبحسب استطلاع للرأي، فإن حزب "ساعر" حصل على 22 مقعدا على حساب مقاعد الليكود الذي حصد فقط 25 .

يذكر أن بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري قد شهدت إعلان بيني غانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض" وشريك بنيامين نتنياهو في الحكومة الإسرائيلية، عزمه التصويت دعما لمذكرة للمعارضة تطلب فيها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

وفي المقابل، طالب نتنياهو خصمه غانتس بالحفاظ على التحالف القائم بينهما وإقرار ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن ذلك سيجنب الجميع انتخابات جديدة.

وشهدت صفقة التحالف بين الرجلين الكثير من العقبات على رأسها فشل تمرير الميزانية.