وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الخميس، بأن عوفير شيلح، رئيس لجنة مراقبة الدولة في الكنيست عضو حزب "يش عتيد"، قد أعلن انسحابه عن حزبه وتأسيس حزب سياسي جديد في إسرائيل.
© AFP 2020 / MARC ISRAEL SELLEM
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فقد أكد الاستطلاع أن هذا التقدم الذي يحرزه "ساعر" يزيد من فرص إقامة حكومة إسرائيلية جديدة بدون حزب الليكود.
ما يعزز هذا الاحتمال هو أن تقسيم التكتلات السياسية يؤكد أن التكتل الرافض لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يقوى ويحصل على 65 مقعدا (أمل جديد، يش عتيد، القائمة المشتركة، يسرائيل بيتنو، أزرق أبيض وميرتس)، في حين أن نتنياهو وأحزاب "الحريديم" يحصلون على 40 مقعدا، ونفتالي بينيت 15 مقعدا.
وبحسب استطلاع للرأي، فإن حزب "ساعر" حصل على 22 مقعدا على حساب مقاعد الليكود الذي حصد فقط 25 .
يذكر أن بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري قد شهدت إعلان بيني غانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض" وشريك بنيامين نتنياهو في الحكومة الإسرائيلية، عزمه التصويت دعما لمذكرة للمعارضة تطلب فيها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
وفي المقابل، طالب نتنياهو خصمه غانتس بالحفاظ على التحالف القائم بينهما وإقرار ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن ذلك سيجنب الجميع انتخابات جديدة.
وشهدت صفقة التحالف بين الرجلين الكثير من العقبات على رأسها فشل تمرير الميزانية.
كانت هذه تفاصيل خبر للمنافسة على رئاسة الحكومة الإسرائيلية... عضو كنيست ينشق عن حزبه ويعلن تأسيس حزب جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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