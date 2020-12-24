شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «الصحة» تدشن مركز لقاحات فيروس كورونا في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة،اليوم الخميس، تدشين مركز للقاحات فيروس كورونا المستجد، في محافظة جدة. وأكدت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم تطعيم أول مواطن ومواطنة ومقيم بلقاح كورونا (كوفيد-19) في جدة.

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