شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم مطابقة المواصفات.. «التجارة» تستدعي 432 غسالة ملابس “candy” سعة 8 كجم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، استدعاء غسالات ملابس سعة 8 كجم، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن الغسالات المستدعاة ماركة“candy”، وسنة تصنيعها 2017م، وعددها 432 غسالة. ودعت مالكي هذه الغسالات إلى التواصل مع الشركة لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

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