شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر الشباب من إهمال قياس ضغط الدم.. قد يؤدي للإصابة بهذا المرض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري طب القلب و الشرايين الدكتور خالد النمر الشباب من إهمال قياس ضغط الدم.

وأكد “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ضرورة عدم إهمال قياس ضغط الدم حتى مع عدم وجود أعراض.

وقال إن شاباً أصيب بقصور في الكلى بسبب عدم معالجة الضغط لمدة سنتين وكان ضغطه ٢١٠ على ١١٠ رغم عدم شعوره بأي أعراض نهائياً.