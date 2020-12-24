شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم قراءة آيات من القرآن بعد «الفاتحة» في الركعتين الأخيرتين؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، حكم قراءة آيات من القرآن الكريم بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة.

وأبان لاالشيخ الخثلان خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، أن من السنة أن يقرأ أحياناً على غير الغالب آيات من القرآن بعد الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء أو الثالثة من صلاة المغرب.

وأضاف أنه في الغالب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ شيئاً بعد سورة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة.