شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «بوغاتي» تُطلق سماعتها المنزلية الفاخرة.. تعرّف على المزايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت شركة “بوغاتي” سماعات منزلية فاخرة بإصدارين يقتصر كل منهما على 15 نسخة فقط.

وتأتي السلسلةRoyaleالجديدة بوزن 160 كغم، ويقوم التصميم على نقطتين رئيسيتين، هما: التصميم الأحادي والتصميم الثنائي.

ويمكن تصميم كل زوج من سماعاتRoyaleبشكل فردي بأسطح مصنوعة من ألياف الكربون أو القماش أو الجلد أو الفولاذ المصقول أو الألومنيوم المصقول أو المعدن الثمين.

ويزين شعار بوغاتي المصقول والمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مقدمة السماعات. وتتوفر السماعة في إصدارين، هما:Edition NoirوEdition Blanc.