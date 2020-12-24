عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تمت مؤخراً إضافة بعض الميزات الرئيسية التجريبية إلى تطبيق واتساب على نظامي أندرويد و"iOS" أهمها ميزة مكالمات الصوت والفيديو إلى منصة سطح المكتب، ولصق صور ومقاطع فيديو متعددة في واتساب.



فيما يلي أهم ثلاث ميزات جديدة أضيفت إلى واتساب مؤخراً، وفق ما أوردت صحيفة "إنديان إكسبرس":

مكالمات المجموعة الفائتة

سيسمح لك واتساب قريبًا بالانضمام إلى المكالمات الجماعية التي ربما فاتتك. بعبارات أبسط، إذا دعاك شخص ما للانضمام إلى مكالمة جماعية، ولم تتمكن من الانضمام في تلك اللحظة، فستتمكن من الانضمام في المرة التالية التي تفتح فيها تطبيق واتساب، إذا لم يتم إنهاء المكالمة.

لصق صور متعددة

هذه الميزة متاحة لمستخدمي واتساب بيتا iOS 2.21.10.23، والتي تعتبر أول نسخة تجريبية مخصصة للعام الجديد. يتيح التحديث الجديد للمستخدمين لصق صور ومقاطع فيديو متعددة في واتساب. للتحقق مما إذا كنت قد تلقيت هذه الميزة، يمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي من iOS تحديد صور متعددة من تطبيق الصور، والنقر على "تصدير" و "نسخ"، وعند فتح واتساب، ولصق المحتوى في شريط الدردشة، "سيقوم واتساب بسحب جميع الصور وتصبح جاهزة للإرسال.

مكالمة على واتساب ويب

ميزة المكالمات على واتساب ويب متاحة الآن لمستخدمي بيتا، وقد تكون متاحة قريبًا للجمهور أيضًا. تم رصد الميزة الجديدة أثناء العمل على إصدار سطح المكتب / الويب لتطبيق واتساب.

سيكون زر الاتصال موجودًا في رأس الدردشة، على غرار إصدار الهاتف المحمول. تشير الصور إلى أنه كلما تلقيت مكالمة على واتساب ويب، سيظهر مربع منفصل سيوفر لك ثلاثة خيارات، بما في ذلك قبول مكالمة واردة أو رفضها أو تجاهلها.