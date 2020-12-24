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ولفت الغانمي إلى أن الوزارة تجري تنسيق على مستويات عالية مع قوات التحالف وقوات "الناتو" لملاحقة الإرهابيين، مضيفا: "لن نسمح للسلاح المنفلت أن يستخدم في الانتخابات المقبلة".
وأوضح وزير الداخلية العراقي أن "الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بنسبة 90 في المئة"، مشيرا إلى أن "انتشار القوات الاتحادية في سنجار يسير بشكل جيد".
ولفتت الشبكة إلى أن الجيش العراقي والسفارة الأمريكية في بغداد أكدا، أمس الأحد، أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية، ولفتا إلى أن الهجوم كان يستهدف السفارة الأمريكية.
وأسفر الهجوم عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع، وقال الجيش العراقي إن جماعة خارجة عن القانون، أطلقت الصواريخ على المنطقة الخضراء.
© Sputnik . Mohamed Hasan
خريطة القواعد الأمريكية في العراق
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية العراقي: أفشلنا عدة مخططات لاستهداف البعثات الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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