وزير الداخلية العراقي: أفشلنا عدة مخططات لاستهداف البعثات الدبلوماسية

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جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "العربية نت" اليوم الخميس، أكد فيها أن الوزارة تعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها في بغداد، مشيرا إلى أنه تم اعتقال أحد مطلقي الصواريخ تجاه السفارة الأمريكية في بغداد.

ولفت الغانمي إلى أن الوزارة تجري تنسيق على مستويات عالية مع قوات التحالف وقوات "الناتو" لملاحقة الإرهابيين، مضيفا: "لن نسمح للسلاح المنفلت أن يستخدم في الانتخابات المقبلة".

وأوضح وزير الداخلية العراقي أن "الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بنسبة 90 في المئة"، مشيرا إلى أن "انتشار القوات الاتحادية في سنجار يسير بشكل جيد".

ولفتت الشبكة إلى أن الجيش العراقي والسفارة الأمريكية في بغداد أكدا، أمس الأحد، أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية، ولفتا إلى أن الهجوم كان يستهدف السفارة الأمريكية.

وأسفر الهجوم عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع، وقال الجيش العراقي إن جماعة خارجة عن القانون، أطلقت الصواريخ على المنطقة الخضراء.