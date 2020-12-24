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وزير الداخلية العراقي: أفشلنا عدة مخططات لاستهداف البعثات الدبلوماسية

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© AP Photo / Sgt. Kyle Talbot

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "العربية نت" اليوم الخميس، أكد فيها أن الوزارة تعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها في بغداد، مشيرا إلى أنه تم اعتقال أحد مطلقي الصواريخ تجاه السفارة الأمريكية في بغداد.

ولفت الغانمي إلى أن الوزارة تجري تنسيق على مستويات عالية مع قوات التحالف وقوات "الناتو" لملاحقة الإرهابيين، مضيفا: "لن نسمح للسلاح المنفلت أن يستخدم في الانتخابات المقبلة".

وأوضح وزير الداخلية العراقي أن "الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بنسبة 90 في المئة"، مشيرا إلى أن "انتشار القوات الاتحادية في سنجار يسير بشكل جيد".

ولفتت الشبكة إلى أن الجيش العراقي والسفارة الأمريكية في بغداد أكدا، أمس الأحد، أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية، ولفتا إلى أن الهجوم كان يستهدف السفارة الأمريكية.

وأسفر الهجوم عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع، وقال الجيش العراقي إن جماعة خارجة عن القانون، أطلقت الصواريخ على المنطقة الخضراء.

© Sputnik . Mohamed Hasan

خريطة القواعد الأمريكية في العراق

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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