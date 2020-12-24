السودان يصدر قرارا بشأن القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا وهولندا

وأعلن مطار الخرطوم الدولي، في بيان رسمي، قرارا بمنع دخول القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا وهولندا.

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وأوضح البيان، أن سلطة الطيران المدنية أصدرت ذلك القرار، بغض النظر عن جنسيات القادمين من تلك البلاد.

وأشار إلى أن قرار الحظر ممتد على رحلات الطيران المباشر أو غير المباشر.

كما لفت مطار الخرطوم الدولي إلى أنه تم إخطار جميع الشركات الناقلة والعاملة في السودان، بتطبيق القرار اعتبارا من 23 ديسمبر الجاري، وحتى 5 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت سلطة الطيران المدني قد ألزمت جميع المطارات وشركات الطيران على تشديد الإجراءات بالنسبة للمسافرين والقادمين، والتي تبدأ بإبراز شهادة فحص سالبة من مركز معتمد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والالتزام بإجراءات التعقيم وارتداء الكمامات للمسافرين والعاملين بالمطار وشركات الطيران والالتزام بالتباعد الإجتماعي واستخدام الفحص الحراري وحجز المشتبه بهم.