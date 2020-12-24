نتنياهو: المزيد من الدول العربية "تلتمس" الصلح معنا

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، لمعايدة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وفي التغريدة نفسها، ذكر نتنياهو أنه بعد 26 عاما كانت تخلو من معاهدات سلام جديدة توصلت إسرائيل إلى 4 اتفاقيات في غضون ما يقل عن 4 أشهر.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي:

حيث المزيد والمزيد من الدول العربية تلتمس الصلح معنا. هذا سيجعل الشرق الأوسط مكانا أفضل.

وكانت 4 دول عربية قد أعلنت، مؤخرا، عن توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، البحرين والإمارات في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، وتلتهما السودان، في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعدها المغرب، عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ذلك في العاشر من الشهر الجاري.