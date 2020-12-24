وزير الصحة الكويتي يأخذ لقاح كورونا… صورة

ونشرت صحيفة "النهار" الكويتية صورة ترصد لحظة تلقي وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح، الجرعة الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأعلن وزير الصحة الكويتي، اليوم الخميس، بدء حملة تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاحات، أمس الأربعاء إلى البلاد.

وأشار الوزير الكويتي، في تصريحات سابقة أمس الأربعاء، إلى أن المرحلة الأولى من عملية التطعيم ستشمل العاملين بالصفوف الأمامية وكبار السن، ثم باقي الفئات، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

ولفت وزير الصحة إلى أن دفعات اللقاح ستصل إلى الكويت على شكل جرعات شهرية، موضحا أن حملة التطعيم ستستمر لمدة عام كامل.

ووصلت الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مطار الكويت الدولي، أمس الأربعاء، وتضم نحو 150 ألف جرعة، سيستفيد منها 75 ألف شخص.

وسجلت أكثر من 149 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ بداية انتشار الفيروس الذي تجاوز عدد المصابين به 76 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.6 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.