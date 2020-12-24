شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 20 مهاجرا غير شرعيا إثر غرق قارب قبالة السواحل التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، مصرع 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل التونسية. وفى وقت سابق، انتشل خفر السواحل التونسي، 7 جثث آدمية على سواحل مدينة بنزرت شمال تونس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، بأن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين يحملون جنسيات مغاربية مختلفة، حيث حاولوا الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، عبر قوارب متهالكة، مما أدى إلى غرقهم.

وتعد تونس أحد أكثر الدول التى تنتشر بها محاولات الهجرة غير الشرعية، حيث يسعى إليها الراغبين فى دخول الأراضى الأوروبية، فى الوقت الذى ينشط فيه المهربون بصورة كبيرة هناك، بسبب سواحلها المطلة على أوروبا.