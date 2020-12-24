شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمنى لرويترز: مقتل 20 على الأقل فى حادث غرق قارب مهاجرين قبالة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول أمني لرويترز إن ما لا يقل عن 20 مهاجرا أفريقيا لقوا حتفهم بعد غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس التونسية بينما كانوا يحاولون الإبحار باتجاه سواحل إيطاليا.

وأضاف أن قوات خفر السواحل أنقذت خمسة مهاجرين بينما يجري البحث عن حوالي 20 مهاجرا آخر كانوا على متن المركب الذي كان يُقل حوالي 45 شخصا وفقا لروايات الناجين.

يذكر ان خفر السواحل التونسي، انتشل 7 جثث آدمية على سواحل مدينة بنزرت شمال تونس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين يحملون جنسيات مغاربية مختلفة، حيث حاولوا الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، عبر قوارب متهالكة، مما أدى إلى غرقهم.

وتعد تونس أحد أكثر الدول التى تنتشر بها محاولات الهجرة غير الشرعية، حيث يسعى إليها الراغبين فى دخول الأراضى الأوروبية، فى الوقت الذى ينشط فيه المهربون بصورة كبيرة هناك، بسبب سواحلها المطلة على أوروبا.إيطاليا، مشيرَا إلى أن الأبحاث جارية للكشف عن ملابسات الواقعة.