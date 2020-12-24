شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة التوطين خلال الربع الثالث من العام الجاري لـ21%.. وهذه المنطقة تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت بيانات رسمية صادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، عن ارتفاع نسب التوطين في القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 21.54% مقابل 20.40% في الربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن قطاع أنشطة المالية والتأمين أعلى نسبة التوطين بنسبة بلغت 83.5%، ويشكل العاملون فيها 0.90%، بينما كانت نسبة العاملين في نشاط التشييد 26.87% كأعلى نشاط بعدد المشتركين، ولكن بنسبة توطين بلغت 13.5%، بينما جاءت المنطقة الشرقية الأعلى بنسبة 25.2%، والجوف الأقل بنحو 13.6%.- وفقاً لـ”الوطن”-.

ولفتت البيانات إلى وجود ارتفاع في نسب التوطين من إجمالي المشتركين في التأمينات والعاملين في القطاع الخاص، خصوصاً في هذه الحالة التي يمر بها العالم من خلال أزمة كوفيد-19 (كورونا) مؤشر جيد للدعم الذي توليه الدولة في مساعدة من تضرر خلال هذه الأزمة، حيث قامت بكثير من المبادرات مثل احتساب توظيف (السعودي) في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.

وأشارت البيانات إلى أن المنطقة الشرقية جاءت أعلى الترتيب بنسبة 25.2%، لتأتي عقبها الرياض 21.9%، ثم مكة المكرمة بنسبة 21.5%، والمدينة المنورة 19.3%، لتتنوع نسب التوطين في المناطق الأخرى بين 17.5% إلى 13.6%، وتحديداً في منطقة الجوف لتكون أقل نسب للتوطين في العاملين بالقطاع الخاص.