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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تدعو أصحاب المنشآت التجارية للتقديم على رخصة التخفيضات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
دعت وزارة التجارة المنشآت التجارية للتقديم على رخصة التخفيضات في الفترة من 1 إلى 16 يناير 2021 هـ .
وقالت “التجارة”: إنه على الراغبين في الاستفادة من موسم إجازة منتصف العام الدراسي التقديم على طلب رخصة التخفيضات، دون فقدان أي يوم من الرصيد السنوي.
وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن دور الوزارة للقضاء على التخفيضات الوهمية التي تظهر في بعض المواسم.
وأشارت إلى أن المنشآت يمكنها التقديم عبر الرابط التالي :هنا.
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