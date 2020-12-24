شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان مكة: سحب رعدية ممطرة حتى الـ9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساء.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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