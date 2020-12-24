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رئيس وزراء الكويت يدشن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا: لقاح فايز آمن ومعتمد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح،  بدء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد اعتبارا من اليوم الخميس، مؤكدا أن لقاح فايزر آمن ومعتمد من الجهات العالمية.

ودعا "الصباح" في كلمة بمناسبة تدشين حملة التطعيم ضد كورونا، إلى الالتزام بالإجراءات الصحية، والاحترازية، من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي،  وغسل اليدين.

وأمس، أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح ،  شفاء 238 حالة من (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 144 ألفا و594 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال238 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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